مؤتمر صحفي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حول التقرير الدوري الأول للسعودية

عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤتمرا صحفيا على هامش أعمال دورتها الثانية والعشرين لمناقشة التقرير الدوري الأول الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية.

وأكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، خلال المؤتمر الصحفي، حرص اللجنة على توسيع دائرة المشاركة من خلال ممثلي كل الوزارات والتي شاركت في إعداد هذا التقرير، بهدف الحصول على كل المعلومات من الجهات المعنية ذات الصلة.

كما أشارت إلى حرص المملكة العربية السعودية على الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وهو ما يبدو واضحا من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية من خلاله سواء الحكومية أوغير الحكومية.

وأوضحت أن مواد الميثاق تمثل الخارطة التي على اساسها تم وضع التقرير للإجابة على كل تساؤلات اللجنة.

كما أكدت أن السعودية منذ إعلان رؤية 2030 تعمل في مجالات متعددة في آن واحد، محورها الأساسي هو الإنسان وفقا لكل احتياجاته.

في السياق ذاته، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "الميثاق" جابر المري، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن اليوم تم الانتهاء من مناقشة التقرير الدوري للمملكة العربية السعودية، موضحا أن التوصيات تحتاج إلى ما يقرب من الأسبوعين، للإعلان عنها.

ولفت إلى أنه تم التطرق في المناقشات لحقوق الإنسان في مجال الصحة والتعليم والعمل، وغيرها من أهم المجالات ذات الأولوية.