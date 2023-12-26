مستشفى شهداء الأقصى: استقبلنا أكثر من 9 آلاف إصابة منذ بداية العدوان

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن عدد شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي ارتفع إلى 165، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن «شهداء الأقصى، المستشفى الوحيد الموجود في المحافظة الوسطى، لا يستطيع استقبال تلك الأعداد الكبيرة من الإصابات والشهداء».

وأشار إلى أن «المستشفى ممتلئ عن بكرة أبيه بالإصابات»، معقبًا: «عدد كبير من الإصابات منومون في الممرات، وبعض المصابين موجودون في الساحات الخارجية والخيام».

ونوه أن «أقسام الاستقبال فارغة من الأسرة»، مضيفًا: «نستقبل الحالات بتلك الأقسام على الأرض، وتنقل الحالات من سيارات الإسعاف إلى المستشفى على ألواح خشب».

ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشهداء والجثامين تحت الركام، لعدم قدرة طواقم الدفاع المدني على انتشالهم أو الوصول إليهم، قائلًا إن «الوضع الصحي كارثي جدًا في كل أنحاء القطاع».

وذكر أن المستشفى يستقبل أعدادًا كبيرة من الجثامين المتحللة، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية في كل المحافظات، منوهًا أن «المنظومة الصحية منهارة بالكامل لعدم توافر مستلزمات طبية وأدوية كافية».

وأوضح أن المستشفى استقبل على مدار أمس واليوم أكثر من 200 إصابة، لافتًا إلى أنه استقبل أكثر من 9 آلاف إصابة منذ بداية العدوان.