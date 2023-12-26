قال دبلوماسي روسي يعمل في ساحل العاج، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن السفارة الروسية في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو ستبدأ عملها في 28 ديسمبر الجاري.

وأضاف الدبلوماسي "سيقيم السفير الروسي لدى ساحل العاج وبوركينا فاسو أليكسي سالتيكوف، بمشاركة مسئولين من بوركينا فاسو وممثلي السلك الدبلوماسي للدول الصديقة ووسائل الإعلام والمواطنين، حفلا رسميا بمناسبة إعادة فتح السفارة في واجادوجو في 28 ديسمبر الجاري"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال الدبلوماسي إن سالتيكوف سيعمل سفيرا لروسيا لدى بوركينا فاسو لحين تعيين سفير جديد.

وأضاف الدبلوماسي أن السفارة في بوركينا فاسو ستكون متوسطة الحجم وستتطابق من حيث عدد الموظفين مع معظم البعثات الدبلوماسية الروسية في غرب أفريقيا.

ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في أغسطس الماضي، مرسومين بإعادة فتح السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو في عام 2023.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لقمة روسيا - أفريقيا حول اعتزام إعادة فتح السفارتين الروسيتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، مؤكدا أن هذه ستكون خطوة عملية حقيقية لتعزيز التعاون بشكل كبير مع الدول الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والسياحية.