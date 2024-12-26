نتنياهو: لم ننته من اليمن بعد بل بدأنا معهم للتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، "لم ننته من اليمن بعد بل بدأنا معهم للتو وسنضربهم بكل قوة".



وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أعلن عن تنفيذ هجوم رابع على اليمن، موضحا: "ولم ننته بعد"، بحسب ما أوردته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً عن مهاجمة أهداف تابعة لـ"نظام الحوثيين الإرهابي في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.



وقال جيش الاحتلال إن "الهجوم جاء تنفيذا للخطط التي أقرها رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء"، مؤكدا: "لن نتردد في التصرف بقوة وضرب أي شخص يشكل تهديدا لمواطني دولة إسرائيل مهما كانت المسافة".



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء.



كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل تهاجم الآن أهدافا في اليمن.



من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الهجوم الآن في اليمن حملة جديدة ستشنها إسرائيل ضد الحوثيين.