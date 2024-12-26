 القوات الإسرائيلية تنسف منازل في بلدتي يارون وكفركلا في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تنسف منازل في بلدتي يارون وكفركلا في جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 8:04 م | آخر تحديث: الخميس 26 ديسمبر 2024 - 8:04 م

نسفت القوات الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، عددا من المنازل في بلدتي يارون وكفركلا في جنوب لبنان.

ونفّذت القوات الإسرائيلية عمليتي نسف متزامنتين للمنازل، الأولى في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط، في جنوب لبنان، والثانية في بلدة كفركلا - قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وصلت ارتجاجاتهما إلى مناطق الجنوب بمعظمها، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أنه تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي،والذي يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية التي غزت جنوب لبنان في أول أكتوبر لمهاجمة مواقع حزب الله.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

وتقدم لبنان بشكاوي لمجلس الأمن الدولي بسبب هذه الخروقات.


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