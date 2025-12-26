 إصابة 15 شخصا في هجوم بسكين ومادة كيميائية في مصنع باليابان - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 3:09 م القاهرة
إصابة 15 شخصا في هجوم بسكين ومادة كيميائية في مصنع باليابان

طوكيو (أ ب)
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 3:00 م | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 3:00 م

قال مسئولون إن رجلا اعتقل بعد طعن ثمانية أشخاص وإصابة 7 آخرين بعد إلقاء عليهم ما يعتقد أنها مادة كيميائية مبيضة في مصنع للمطاط بوسط اليابان اليوم الجمعة.

وقالت إدارة إطفاء فوجيسان نانتو إن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بعدما طعنهم الرجل بسكين في مصنع يوكوهاما للمطاط في مدينة ميشيما بإقليم شيزوكا بغرب طوكيو.

وقالت الإدارة لوكالة أنباء أسوشيتد برس، إن خمسة من الأشخاص الذين طعنوا حالتهم خطيرة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقالت شرطة إقليم شيزوكا إن المهاجم يبلغ من العمر 38 عاما وألقي القبض عليه بناء على محاولة الشروع في قتل في المصنع، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتابعت إدارة الإطفاء أن سبعة آخرين أصيبوا جراء إلقاء مادة مبيضة عليهم خلال الهجوم.

ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.

