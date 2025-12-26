الهلال الأحمر: إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه استلمت من مركز طوارئ بير نبالا إصابة لطفل (17 عاما)، أصيب بثلاث رصاصات في اليد والصدر والرجل، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت، بلدتي الجيب وبير نبالا، واندلعت مواجهات، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بالرصاص، اعتقلت أحدهما لم تعرف هويته حتى إعداد الخبر.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مركزا صحيا في بير نبالا.

وفي السياق، نكلت قوات الاحتلال بشاب عند مدخل حي عويس في رأس العامود ببلدة سلوان، وأغلقت الطريق المؤدي إلى الحي.