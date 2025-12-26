إحباط محاولة تهريب 8 أطنان من مخدر الشيرا بالمغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الأمن المغربي، الجمعة، إحباط محاولة تهريب 8 أطنان من مخدر "الشيرا" المصنع من القنب الهندي على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع بميناء طنجة المتوسط شمالي البلاد.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إن "عمليات المراقبة الحدودية المشتركة ما بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط أسفرت عن إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كيلوجراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع أمس الخميس".

وأضافت، أن "العملية الأمنية مكنت من رصد وجود شحنة من المخدرات معبأة داخل قضبان بلاستيكية تنقلها شاحنة للنقل الدولي للبضائع مسجلة بالمغرب".

وأوضحت أن الشاحنة "كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية، حيث جرى استخراج ما مجموعه 8 أطنان و196 كيلوجراما من مخدر الشيرا".

وأردف أنه "تم إخضاع سائق الشاحنة البالغ من العمر 50 عاما وهو مواطن مغربي للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي".

وتعمل المملكة المغربية على تقنين القنّب الهندي في إطار جهود محاربة الاتّجار غير القانوني به.

وأعلنت الرباط في 3 يونيو 2022، "خطة عمل" لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.

وفي ديسمبر 2024، أعلن المغرب منح 3371 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي خلال عام.

ويحذر رافضون لقانون تقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار بها داخل المملكة.

وفي نوفمبر الماضي، قالت وزارة الداخلية إن جهودها لمكافحة الزراعة غير المشروعة لمخدر القنب الهندي، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة به بنحو 80%.