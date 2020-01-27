تعرف على تشكيل أسوان لمواجهة حرس الحدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان، عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود اليوم الأثنين، على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان مكون من:

حراسة المرمى: مسعد عوض

خط الدفاع: مصطفى دويدار، عبدالله السنجهاوي، أحمد فتحي، أحمد عامر

خط الوسط: إبراهيم القاضي، هيثم مصطفى، محمد إسماعيل، الحسيني سمير، حسن طارق

خط الهجوم: كريم الطيب

ويحتل أسوان المركز الأخير برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة وحيدة ، تعادل في 6، وتعرض للهزيمة في 7 مباريات أخرها أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.