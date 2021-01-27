منح الراغبين في إحلال سياراتهم الكبوت إلى ميكروباص تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقنا

صرح أشرف الداودى محافظ قنا بأن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، وافق على منح الراغبين في إحلال سياراتهم الكبوت إلى ميكروباص تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية 1000 جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ قنا، إلى أن البنك الزراعى خفض في وقت سابق مقدم السيارات من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم الكرتة لمدة عام وهو ما يؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحديث وتطوير كافة وسائل النقل الجماعى لتوفير خدمة نقل مميزة وامنه للمواطن القنائى وكذلك تقديم كافة التسهيلات لتخفيف العبء عن كاهل اصحاب السيارات.