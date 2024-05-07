البيت الأبيض: نتنياهو أكد لبايدن الإبقاء على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات

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قال البيت الأبيض الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، إن معبر كرم أبو سالم الحدودي بالقرب من رفح سيبقى مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.

ويعد المعبر الحدودي مع مصر أهم ممر لإيصال الأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات التي تكون غزة في حاجة ملحة لها.

وقال مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المعبر الحدودي لا يزال مفتوحا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أعاد أيضا في المحادثة التأكيد على "موقفه الواضح من رفح".

وأعربت الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل، بشكل متكرر عن معارضتها للهجوم البري في رفح.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أطلع نتنياهو أيضا على وضع المفاوضات المتعثرة مع حماس بشأن وقف إطلاق النار.

وكانت عدة دول قد حذرت إسرائيل في وقت سابق من شن هجوم في رفح، ومن بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والأردن، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.