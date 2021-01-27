وفد سوداني في الرياض لمناقشة الأوضاع مع إثيوبيا

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالى السودانى محمد الفكى سليمان إلى الرياض، اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق يوما واحدا، يجرى خلالها مباحثات مع القيادة السعودية تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، ويطلعها على الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية.

وكان فى استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد بن عبدالعزيز الدولى، نائب وزير الخارجية السعودى وليد الخريجى والسفير عادل بشير سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة السودانية.

ويضم الوفد المرافق لعضو مجلس السيادة فى زيارته للمملكة العربية السعودية كل من نصرالدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانية، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.

وكان مصدر حكومى سودانى صرح لـ"الشروق"، أمس الثلاثاء، بأن وفدا سودانيا سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكى، لتوضيح ما يحدث بين البلدين والتطورات على الحدود، مضيفا أنها تأتي في إطار جولات يجريها أعضاء بمجلس السيادة السوداني لتوضيح تطورات الأحداث على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وأوضح المصدر أن استكمالا لتلك الجولات هناك زيارة أخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا فى الآونة الأخيرة توترات بالغة على الحدود الشرقية بينهما وتحديدا فى منطقة «الفشقة» وذلك عقب انتشار الجيش السودانى فى تلك المنطقة للمرة الأولى منذ عام 1995؛ حيث استرد الجيش مساحات كبيرة من قوات وميليشيات إثيوبية.