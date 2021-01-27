عميد طب بنى سويف: الاجتماع الدوري للإدارة الطبية بالمستشفى الجامعي

عقد مجلس إدارة مستشفى بنى سويف الجامعى برئاسة الدكتورة عاطف مرسى عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى ، والدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفى بنى سويف الجامعى، اجتماع بجميع مديري الإدارات الطبية بالمستشفى ، بحضور الدكتور حسام معروف نائب مدير عام المستشفي ، والدكتورة الزهراء محمد مدير الاقسام الداخلية ، والدكتور تامر محمد مدير العيادات الخارجية حيث ناقش المجلس مخزون الأدوية بالمستشفى واطمئن الدكتور عاطف مرسى عميد كلية ، وجود جميع أنواع أدوية الطوارئ وأدوية الأقسام الداخلية وكذلك المستلزمات الطبية المختلفة حتى لا يكلف المرضى المترددين على المستشفى شراء أدوية من خارج المستشفى .

وتم مناقشة تنظيم العمل بوحدة الطوارئ وتوفير الأطباء من طبيب مقيم إلى مدرس مساعد بجميع الأقسام كذلك سرعة تشخيص الحالات وإرسالها إلى القسم الخاص بها حيث لا يتعدى وجود المريض بقسم الطوارئ أكثر من ساعتين حيث انه يتردد عدد كبير جدا أيام الطوارئ.واطمئن سيادته على تجهيز عمليات الطوارئ بالدور السادس ليتم العمل بها في أول فبراير .وكذلك ناقش المجلس تطوير استقبال العظام بوحدة الطوارئ لتتناسب مع حالات العظام التي ترد إلى المستشفى.

وكذلك ناقش المجلس وضع الرتوش النهائية لافتتاح قسم العلاج الاقتصادي بالدور السابع بالمستشفى حيث يستقبل حالات الجهات التى تتعاقد مع المستشفى والتامين الصحي وهيئة التدريس بالجامعة كذلك سوف يتم تخصيص غرفة عمليات خاصة لحالات القسم الاقتصادي بالمستشفى.

وحرصاً من إدارة المستشفى على الحصول على الريادة في المجال الطبي والسعي الدائم في تحقيق متطلبات الجودة الحالية والمستقبلية بتحقيق نظام جودة طبية شاملة في الخدمات المقدمة للمرضى وذلك من ضمن سياسات المستشفى والتي تهدف للتطوير والتحسين المستمر والحرص على وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والسادة المترددين على المستشفى حيث تم تكليف إدارة الجودة بالمستشفى بالمرور اليومي على جميع الأقسام المختلفة بالمستشفى وذلك تمهيدا لحصول المستشفى على تميز الايزو