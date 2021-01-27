هشام توفيق معتذرا للمستائين من تصفية الحديد والصلب: أنا جاي أصلح ولآخر لحظة بطور

تقدم الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالاعتذار لكل المستائين من قرار تصفية شركة الحديد والصلب، معقبًا: «بعتذر لحماتي التي لازالت محتفظة بسهم الحديد والصلب وللجيل الأكبر مني اللي عاش ملحمة الحديد والصلب وفي الخمسينيات والستينيات».

وقال خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أنه لو كان هناك حلًا لبادر بعمله، متابعًا: «أنا جاي علشان أصلح ومفيش أمل من نزيف لا طائل منه».

وأضاف أنه كان يرغب بالتمهيد للمواطنين قبل القرار لولا التزامه بالصمت لأن الشركة مسجلة في البورصة، مشيرًا إلى أنه قام بتميد من خلال عقد مؤتمر مع كبار الصحفيين إلا أنه لم يكن كافيًا.

وتابع: «أعتذر لو في صدمة، أو لو التعبير خاني في إن الشركة مفيش أمل من تطويرها، لحد آخر لحظة بطور وراضي عن اللي اتعمل».