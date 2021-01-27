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كامالا هاريس تتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كامالا هاريس
كامالا هاريس
رويترز
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:21 ص

تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتم تطعيم نائبة الرئيس يوم الثلاثاء بلقاح "موديرنا" في المعهد الوطني للصحة بالقرب من واشنطن.

وكانت كامالا هاريس قد تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في 26 ديسمبر الماضي، وبشكل علني في محاولة لتشجيع الأمريكيين على التلقيح ضد فيروس كورونا.

وسبق للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن تلقى الجرعتين في 21 ديسمبر و11 يناير.

ووافقت السلطات الأمريكية على استخدام لقاحي "موديرنا" و"فايزر" للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الخامس عالميا من حيث كمية الجرعات المتوفرة من اللقاح بالنسبة لعدد السكان.

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