مؤلف مسلسل الدائرة: الجمهور لم يشعر بملل رغم امتداد الحلقات

قال الكاتب والسيناريست محمد عبدالمعطي، مؤلف مسلسل «الدائرة»، إن كتابة 45 حلقة أمر مرهق، منوهًا بأن الفكرة كلها تكمن في «توزيعة الدراما بشكل صحيح».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن قصة المسلسل تتحمل الـ45 حلقة، لذا لم يحدث ملل في منتصف الأحداث.

وأكد أن الجمهور لم يشعر بطول حلقات المسلسل، نظرًا لأن موضوع المسلسل يتحمل امتداد الحلقات إلى 45، مع الموسيقى والإيقاع المنضبط.

ولفت الكاتب محمد عبدالمعطي، إلى تنوع شخصيات المسلسل، مع قربها إلى الواقع، إذ يقوم الممثلون بما تقوم به الشخصيات التي يؤدونها في الحقيقة.

مسلسل «الدائرة» من بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، وعماد رشا، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وينتمى العمل لـ45 حلقة للمؤلف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.