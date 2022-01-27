استمرار حملات رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بشوارع الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وواصلت المحافظة، من خلال حي شمال، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات بشارع بشتيل ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى؛ تمهيداً لتنفيذ أعمال التطوير، إضافة إلى تنفيذ حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بعددِ من الشوارع بحي شمال للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق.

وقامت المحافظة، أيضا من خلال حي شمال بكلبشة السيارات المتروكة بالجزيرة الوسطى بشارع الوحدة، لما تسببه من إعاقة لحركة الطريق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، ضبطت محافظة الجيزة، من خلال هيئة النظافة والتجميل "5 تروسيكل وعربات كارو"، أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بمنطقة المريوطية، وتم التحفظ عليهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.