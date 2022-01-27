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القوات الإسرائيلية تعتقل 14 شابا فلسطينيا من القدس

أرشيفية
أرشيفية
( د ب أ)
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 10:53 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 10:53 ص

شنت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في أحياء مدينة القدس طالت أكثر من 14 شابا فلسطينيا.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن "مواجهات اندلعت بين عدد من الشباب وقوات الاحتلال في منطقة باب العامود، وفي بلدة الطور جنوب شرق القدس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت أمس الأربعاء "التصعيد الإسرائيلي الحاصل في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والهجمات والاعتداءات التي تنفذها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل".

وأشارت الخارجية، إلى إقرار إسرائيل مشروع لبناء مجمع استيطاني سياحي ضخم في منطقة باب الخليل في القدس، والاستيلاء على 100 دونم جنوب المدينة.

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