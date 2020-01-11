الهيئة العامة للكتاب: مصر الخامسة عالميا في معدلات القراءة

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه وفقًا لتقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، حلت مصر في المركز الخامس عالميا في معدلات القراءة، قائلًا: «نحن شعب يقرأ في الأسبوع 700 مليون ساعة في الأسبوع».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أنه تحويل معرض الكتاب إلى حدث يشارك فيه جميع المواطنين أمر هام، لافتًا إلى أن مصر بعثت رسالة إلى جميع العالم أنها قادرة على إقامة الفعاليات المختلفة في ظل انتشار كورونا.



واستكمل، نسبة الإعفاءات من التذاكر قد تصل إلى 70% من حجم الزائرين في اليوم الواحد، إذ أن عدد كبيري من الزوار أطفال، وهم معفون من تسديد ثمن التذكرة الذي يبلغ 5 جنيهات.



يذكر أنه، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.



ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من الأربعاء 26 يناير 2022.