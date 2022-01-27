خوان براون يكشف سلبيات لاعبي الإسماعيلي

أكد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن مستوي فريقه يتحسن تدريجيًا من مباراة لأخرى خلال منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتابع: «هناك بعض الأخطاء التي أسعى لإصلاحها في الوقت الحالي قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز ولكن الفريق في المجمل العام يسير في الطريق الصحيح».

وأضاف: «أهم السلبيات التي يتعرض لها الفريق في المباريات السابقة هي فقدان التركيز في اللحظات الأخيرة، ما يؤدي إلى استقبال الأهداف وهذا ما يعمل جاهدًا على معالجته».

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على المقاولون العرب اليوم الخميس على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في رابع جولات المجموعة الثانية بكأس الرابطة التي تضم أيضًا أندية الأهلي وسموحة والجونة والبنك الأهلي.