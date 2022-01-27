الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق مليار يورو على مشروعات للطاقة

أعلنت المفوضية الأوروبية موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على حزمة من الدعم المالي بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم مجموعة من مشروعات البنية التحتية في مجال الطاقة.



وبحسب المفوضية، فإن نصيب الأسد من هذه الحزمة بقيمة 657 مليون يورو سيخصص للمساعدة في تمويل خط ربط كهربائي بحري بطول 898 كيلومترًا بين اليونان وقبرص، كجزء من خط أطول يمتد إلى إسرائيل ويعرف باسم "خط ربط يورو آسيا".



وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه بمجرد اكتمال المشروع، فإنه سيسمح بنقل الكهرباء في الاتجاهين وينهي عزلة قبرص في مجال الطاقة.



وتضم الحزمة مبادرات آخرى، منها إصلاح شبكة كهرباء البلطيق في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وخط إضافي للربط بين السويد وفنلندا ومستودع لتخزين الغاز الطبيعي في بلغاريا.



ومن ناحيتها، وجهت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية الشكر إلى المفوضية الأوروبية، التي اقترحت حزمة المساعدات وتتوقع إقرارها بشكل نهائي خلال أسابيع.



وأوضحت الحكومة القبرصية، في بيان عبر الإذاعة الرسمية، أن مشروع خط ربط يورو آسيا قطع خطوة مهمة إلى الأمام.