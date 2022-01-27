 الأهلي يستعيد الأساسيين في التشكيل المتوقع لمواجهة سموحة بكأس الرابطة - بوابة الشروق
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الأهلي يستعيد الأساسيين في التشكيل المتوقع لمواجهة سموحة بكأس الرابطة

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 11:35 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 11:35 ص

يلتقي الأهلي مع مستضيفه سموحة في الخامسة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس الرابطة على ملعب ستاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الانتصار الأول في بطولة كأس الرابطة بعد التعادل سلبيًا ضد الجونة، والتعادل أيضًا ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب بنتيجة 1-1.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سموحة اليوم.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: حسين الشحات، لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.


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