كوليبالي: فضلنا استبدال ماني أمام الرأس الأخضر لتجنب المخاطرة

نفى قائد منتخب السنغال، خاليدو كوليبالي، ما تردد حول تسببهم في مخاطرة للنجم ساديو ماني بعد استمراره في اللعب خلال مواجهة منتخب الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا، والتي انتهت لصالح الأول بهدفين دور رد.

وتعرض ساديو ماني لإصابة خطيرة في الرأس بعد تدخل عنيف مع حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، وحصل الأخير على بطاقة حمراء إثر ذلك، وواصل ماني اللعب لعدة دقائق وسجل الهدف الأول رغم الإصابة.

ومن جانبه رد كوليبالي، على الانتقادات الموجهة لجهاز المنتخب بشأن تعرض حياة ماني للخطر وعدم استبداله، قائلا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لم يكن الأمر محفوفًا بالمخاطر على الإطلاق".

وأضاف: "ماني هو الذي سجل الهدف بعد ذلك، بعدما رأيناه بعد الهدف، وجدناه مرتبكًا بعض الشيء، وفضلنا استبداله".

واختتم: "سألته عما إذا كان يريد مغادرة الملعب فقال لا، ولكننا فضلنا استبداله لتجنب المخاطرة".