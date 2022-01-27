التعليم العالي والصحة تتعاونان لتدريب أطباء الزمالة المصرية في المستشفيات الجامعية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول توقيع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان؛ لتدريب أطباء الزمالة المصرية في المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في مقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

يهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة لمتدربي الزمالة المصرية للحصول على أعلى جودة في التدريب داخل المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، الذي سيعود بالنفع على المستشفيات الجامعية بضخ دماء جديدة إلى فرق عمل المستشفيات.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام حسني الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية.

حضر توقيع البروتوكول عبدالسلام شلبي مساعد أمين عام الزمالة المصرية للشئون الفنية، وحازم أحمد مصطفى مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورأفت عبدالفتاح مساعد أمين عام الزمالة المصرية لشئون المدربين، وريم عماد مساعد أمين عام الزمالة المصرية لشئون المتدربين.