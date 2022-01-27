قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيرشح امرأة سوداء للعمل في المحكمة العليا لتحل محل القاضي المتقاعد ستيفن براير، للوفاء بتعهد قطعه في حملته الانتخابية.

وأدلى بادين بتلك التصريحات خلال حدث أعلن خلاله عن تقاعد براير في البيت الأبيض، حيث قال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم اختيار مرشح قبل نهاية فبراير، حسبما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وقال بايدن: "لم أتخذ أي قرار باستثناء قرار واحد: الشخص الذي سأرشحه سيكون شخصًا يتمتع بمؤهلات غير عادية وخبرة شخصية ونزاهة، وسيكون هذا الشخص أول امرأة سوداء يتم ترشيحها على الإطلاق للمحكمة العليا للولايات المتحدة. لقد طال انتظاره من وجهة نظري. لقد قطعت هذا الالتزام خلال حملتي الانتخابية للرئاسة، وسأحافظ على هذا الالتزام ".

وأضاف بايدن أنه سيتشاور مع أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، وكبار العلماء القانونيين ونائبته كاميلا هاريس قبل أن يستقر على مرشح، وأشاد بهاريس باعتبارها "محامية استثنائية" وأشار إلى تجربتها كمدعية عامة في كاليفورنيا وعضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وقال بايدن: "سأستمع بعناية إلى كل النصائح التي تلقيتها، وسأدرس السجلات والحالات السابقة بعناية، سألتقي بالمرشحين المحتملين، وأعتزم - في نيتي - إعلان قراري قبل نهاية فبراير".