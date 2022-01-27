روسيا: قليل من "أسباب التفاؤل" بأن الولايات المتحدة ستلبي المطالب الأمنية

قالت روسيا إن هناك قليل من "أسباب التفاؤل" بأن الولايات المتحدة ستلبي مطالب موسكو الأمنية الواسعة من أجل نزع فتيل الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي (الناتو)، رفضا "بصورة قاطعة... المخاوف الرئيسية التي نقلها الاتحاد الروسي"، مضيفا: "وبناء على ذلك، فليس هناك بالطبع أسباب كثيرة للتفاؤل".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إرسال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رسالة مكتوبة إلى روسيا للرد على مطالبها الأمنية، التي تتضمن وقف توسع حلف الناتو ناحية الشرق في أوروبا.

وقال بلينكن إن "هناك مبادئ أساسية نلتزم بالتمسك بها والدفاع عنها"، وأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات.

وأكدت الرسالة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك حق الدول في اختيار ترتيباتها الأمنية وتحالفاتها.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تعرض "طريقا دبلوماسيا جادا من أجل المضي قدما."

وقال بلينكن إن الرد المكتوب تم "بالتنسيق تماما" مع أوكرانيا وحلفاء أوروبيين آخرين. وأكد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الخميس أن الجانب الأوكراني اطلع مقدما على ما ستقوله الولايات المتحدة في الرسالة.

وغرد عبر تويتر: "اطلعنا على الرد المكتوب للولايات المتحدة قبل تسليمه لروسيا. لا اعتراضات من جانب أوكرانيا".

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، القول إن رد الولايات المتحدة على المطالب الأمنية الروسية قد يسفر عن مناقشات جدية، ولكنها ستتعلق بموضوعات ثانوية فقط.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس بأن الوزارات والوكالات سوف تبحث رد الولايات المتحدة والناتو، وتقدم تقريرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيتخذ بدوره قرارا بشأن الخطوات التالية.