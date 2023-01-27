قال الدكتور والباحث عمرو الشوبكي، المفكر السياسي، أن الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق كان مؤمنا بأن الجيش له دور في التنمية في دول العالم الثالث، ولم يتنافى ذلك مع شجاعته في التعبير عن رأيه بموضوعية.

جاء ذلك ضمن وقائع ندوة بعنوان "الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة ‏وتوثيق التاريخ"، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٤.

أضاف الشوبكي أن ياسر رزق كان صاحب موقف أصيل وتجربة استثنائية، علاقتنا بدأت قبل نحو ٤٠ عاما ومن يعرفه منذ كان طالبا بالجامعة، يرى أن شخصيته لم يطرأ عليها تغيرات كثيرة، فجوهره الأصيل ظل باقيا.

وقال: علاقتي أنا والكاتب الصحفي عماد حسين، بياسر رزق مستمرة منذ 4 عقود، لافتا إلى أن موقف ياسر رزق والإخوان خارج السلطة وداخل السلطة لم يتغير، وأن بوصلة ياسر رزق لم تتغير فظل محافظا على مهنيته، ودفع ثمن ذلك باستبعاده من رئاسة تحرير الأخبار، ثم بعد ثورة 30 يونيو عاد مرة أخرى.

واختتم الشوبكي: ياسر رزق ترك رئاسة مجلس إدارة الأخبار وتفرغ لكتابة كتاب قيم، ليؤكد لشباب الصحفيين أن المكان الإداري ليس باقيا ولكن عملك الصحفي هو الباقي.