إبراهيم عيسى: مصر لا يمكن أن تنهزم بعد مشهد المصريين في معرض الكتاب

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا: «بعد جولة في معرض الكتاب، هذا البلد لا يمكن أن ينهزم أبدا ولا يمكن أن نخشى على مصر من المصريين، ورغم الظروف الصعبة الاقتصادية الطاحنة في الناس، هناك إقبال على الكتب».

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، «رغم هذا الارتفاع المروع في الأسعار إلا أن معرض الكتاب مزدحم وممتلئ بالبهجة، وإقبال وحماس وشغف بالكتب والكتاب، مؤكدا أن معرض الكتاب ملئ بالاحتفالات وندوات، وكتب في معارض ودور النشر، ويزدحم حولها عشرات الآلاف».

وتابع «المشهد في معرض الكتاب مبهج ويستدعي فخر حقيقي لأنه رغم المصاعب الخطيرة التي يعاني منها دور النشر المصرية، إلا أنها صامدة والناشرين المصريين بيعملوا ما يقارب المعجزة ووسط ارتفاع أسعار الورق الكتب جديدة وتزين رفوف مصر».