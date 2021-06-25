إصابة 18 شخصًا بينهم 9 أطفال بتسمم غذائي في عشاء فرح بالمنيا

أصيب 18 شخصًا، بتسمم غذائي، بينهم 9 أطفال، إثر تناولهم وجبة طعام فاسد، بحفل زفاف، داخل عزبة الشريف التابعة للوحدة المحلية بقرية صندفا في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، مساء الخميس.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 18 شخصًا إلى المستشفى المركزي بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، مصابين بمغص معوي وقئ وإسهال، ويرجح أن سببه التسمم الغذائي، وهم: ناجي ناجح كامل 61 عامًا، عنتر كامل أحمد 60 عامًا، محمد عيد سامي 40 عامًا، أحمد ربيع أحمد 32 عامًا، محمد عوض عبد الفتاح 33 عامًا، وليد ناجي نجاح 21 عامًا، عبد الرحمن محمد عنتر 8 سنوات، شقيقه أحمد 10 سنوات، دياب حسن سعيد 21 عاما، بسام عيد محمد 36 عامًا، عبد الرحمن محمد ناجي 11 عامًا، إسلام وليد ناجي 5 سنوات، شقيقه حمزه 10 سنوات، رامي أحمد ناجي 3 سنوات، داليا هيثم ناجي 12 عامًا، عمر ناجي نجاح 21 عامًا، روضه طه عنتر 4 سنوات، شقيقها سراج 7 سنوات، وجميعهم مصابون بتقلص معوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 18 شخصًا جميعهم من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب تناول وجبة طعام في حفل زفاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.