مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان يتطلع لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته اليوم إلى أذربيجان، بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



واجتمع الرئيس السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة باكو، بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، لبحث فرص الاستثمار فى مصر ودعم التعاون التجاري والاقتصادي.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مجتمع رجال الأعمال في اذربيجان، أكد تطلعه لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما نراه من فرص ضخمة متنوعة مدعومة بإرادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي لنشاط الاستثمارات الأجنبية.



وتشهد زيارة الرئيس السيسي، إلى أذربيجان، عددا من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف؛ لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.