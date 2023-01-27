إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب اليوم الجمعة، عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأوضح مدير بلدية بيت لحم تيسير أبو مفرح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المواجهات تركزت في منطقة خربة تقوع على المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.



وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.



وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها ، ما أدى الى اندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات على مدخل البلدة عقب مسيرة انطلقت تنديدا بالمجزرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في جنين ومخيمها، وأدت إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح آخرين.