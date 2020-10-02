إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأطفيح

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة أطفيح في الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين تصادم سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.