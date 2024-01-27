إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة وسقوط شهداء وجرحى فلسطينيين

استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية شهدت مناطق قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا عنيفًا من قبل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، ونزوح مئات الفلسطينيين من منازلهم، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ113.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر من الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي المتقدمة في محاور عديدة في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بوصول عدد كبير من الشهداء والمصابين لمستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، نتيجة للقصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة.

وأوضح المصدر أن القصف الإسرائيلي الأخير استهدف منزلا لعائلة "السكسك" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منزل آخر في منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من السكان الذين كانوا بداخلهما.

ولفت إلى أن المواطنين وطواقم الإسعاف قاموا بنقل جثث فلسطينيين من مناطق متفرقة على شوارع مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أن مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف خلال الساعات الماضية وخاصة منطقة الكتيبة وبطن السمين وحي الأمل غرب المدينة.

وأفاد الشهود بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط مقر الصناعة التابع لوكالة وغوث اللاجئين الفلسطينيين في مدينة خانيونس، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان لها، إن الجيش الإسرائيلي يواصل استهدافه لمستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خانيونس بعد محاصرتها لليوم الخامس على التوالي.

وأضاف البيان: "يأتي الحصار وسط استمرار القصف العنيف وإطلاق النار في محيط المستشفى، حيث يعيش آلاف النازحين في حالة رعب وقلق دائم نتيجة استمرار حصارهم مع تواصل القصف".

وتابع البيان أن الجيش فرض حظر تجوال كامل في محيط المستشفى، مما يمنع حركة طواقم الإسعاف من وإلى المستشفى، مشيرة إلى طواقمها تعجز عن الوصول إلى العديد من الإصابات في محيط المستشفى".

وطالب بيان الجمعية المجتمع الدولي بـ"التحرك بشكل عاجل لحماية طواقمها العاملة هناك".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

فيما أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن عناصرها تخوض اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خانيونس.