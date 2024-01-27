قال وافي أبو سمرة، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الأسعار في سوق الأجهزة الكهربائية يرجع إلى ارتفاع معدل الطلب على الشراء، إضافة إلى نقص المعروض، موضحا أن التسعير الحالي «جزافي.. وسعر سوق خاص بالتجار».
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الجمعة، إلى انعكاس حالة التدافع على الشراء إلى خلق أزمة كبيرة في سوق الأجهزة وارتفاع الأسعار.
ونصح المواطنين بإرجاء قرار الشراء إلى حين استقرار الأوضاع، قائلا إن: «وعي المستهلك غير منضبط تماما، من المفترض وقت الغلاء أن يحجم عن الشراء إلى حين استقرار الأسعار وتوازن قوى العرض والطلب».
ولفت إلى إقبال المستهلكين على شراء البضاعة دون الحاجة إليها في الوقت الحالي؛ خشية ارتفاع الأسعار أو نقص السلعة، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع الطلب على نقص المعروض ومن ثم ارتفاع الأسعار.