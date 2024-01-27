قال وافي أبو سمرة، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الأسعار في سوق ‏الأجهزة الكهربائية يرجع إلى ارتفاع معدل الطلب على الشراء، إضافة إلى نقص المعروض، موضحا أن التسعير ‏الحالي «جزافي.. وسعر سوق خاص بالتجار».‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة قناة ‏‏«الشمس» مساء الجمعة، إلى انعكاس حالة التدافع على الشراء إلى خلق أزمة كبيرة في سوق الأجهزة وارتفاع ‏الأسعار.‏

ونصح المواطنين بإرجاء قرار الشراء إلى حين استقرار الأوضاع، قائلا إن: «وعي المستهلك غير منضبط تماما، ‏من المفترض وقت الغلاء أن يحجم عن الشراء إلى حين استقرار الأسعار وتوازن قوى العرض والطلب».‏

ولفت إلى إقبال المستهلكين على شراء البضاعة دون الحاجة إليها في الوقت الحالي؛ خشية ارتفاع الأسعار أو ‏نقص السلعة، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع الطلب على نقص المعروض ومن ثم ارتفاع الأسعار.‏