علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض إليها قائد المنتخب الوطني محمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجماهير المصرية في أعقاب إعلان مغادرته معسكر المنتخب، والعودة إلى ليفربول لاستكمال علاجه إثر إصابته الأخيرة بمباراة غانا الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.



ورفض وزير الرياضة خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، الاتهامات الموجهة إلى اللاعب بالتهرب من المشاركة مع المنتخب، قائلا: «صلاح أحد أهم 3 لاعبين على مستوى العالم، وعمره ما يكون ضد بلده أو يتمارض، وإلا كان اعتذر ولم يحضر البطولة، بل على العكس اللاعب متحمل المسئولية، ويقوم بدور كبير في الكواليس، ولكن لا يراها الجمهور».



ونوه بأن عدم الاهتمام بالإصابة من شأنه أن يفاقم خطر الإصابة لدى اللاعب، في حين أن العلاج المركز والمبكر يلعب دورا هاما في تقليل فترة التعافي، لافتا إلى إصابة 4 عناصر رئيسية بالمنتخب الوطني خلال نسخة كأس الأمم الإفريقية الماضية بالكاميرون.



ولفت إلى احتياج إصابة الحارس محمد الشناوي إلى فترة طويلة للعلاج بعد إصابته بخلع في الكتف، إلى جانب إصابة اللاعب أمام عاشور كذلك، قائلا: «المنتخب كله رجاله والجميع على قلب رجل واحد، ولديهم إصرار على تمثيل بلدهم، والجهاز الفني يقوم بعلاج المشاكل الفنية الظاهرة في خط الدفاع».