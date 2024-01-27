واشنطن: بايدن يستقبل شولتس في البيت الأبيض في أوائل فبراير

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استقبال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في البيت الأبيض في أوائل فبراير المقبل.

وصرحت كارين جان-بيير المتحدثة باسم بايدن، اليوم السبت، بأنه من المنتظر التأكيد خلال الزيارة المزمع القيام بها في التاسع من الشهر المقبل، على "الدعم الحازم للدفاع" عن أوكرانيا.

وأفادت جان-بيير، بأن شولتس وبايدن يعتزمان التباحث أيضا حول "الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى "الدعم الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتقديم الدعم للسكان في قطاع غزة.

وأضافت جان-بيير، أن الجانبين يعتزمان التنسيق معا قبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" المقررة في الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستكون ثالث زيارة يقوم بها شولتس للبيت الأبيض منذ توليه منصب المستشار.

وكان شولتس قام بأول زيارة لواشنطن كمستشار لألمانيا في أوائل فبراير 2022، وذلك بعد مضي أسابيع قليلة على توليه مهام منصبه، ثم استقبله بايدن مرة أخرى بعد مضي أكثر من عام على الزيارة الأولى.