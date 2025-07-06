إصابات خطيرة في سباق ألمانيا للدراجات

شهد اليوم الأخير من على المضمار، اليوم الأحد، حادثا تسبب في تعرض دراجين اثنين وبعض المتفرجين لإصابات.

وكانت الإصابات خطيرة في السباق الذي أقيم في مدينة دودنهوفين في ولاية راينلاند - بالاتينات، لكنها لم تكن مهددة للحياة .

وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، من خلال الاستعانة بطائرتين مروحيتين وست سيارات إسعاف بالإضافة لطبيب طوارئ.

وفي قبل نهائي سباق كيرين، اصطدم اثنان من الدراجين بسبب السرعة الكبيرة واندفعا فوق الحواجز واصطدما ببعض المتفرجين في السباق.

وبينما نجا الدراجان من الحادث بجروح وكدمات، أشارت تقارير أولية أن سبعة متفرجين تعرضوا للإصابة، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى.

من جانبه، قال أوليفر سترايتش، مدير التسويق بالاتحاد الألماني للدراجات في بيان عقب ذلك الحادث: "سلامة المشاركين في السباق والمتفرجين تأتي كأولوية، لذلك كان إيقاف السباق قرارا لا بد من، كل التمنيات للمصابين بالشفاء ".