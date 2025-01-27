بن شرقي على أعتاب الأهلي

اقترب أشرف بن شرقي، لاعب نادي الريان القطري من الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتوصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع أشرف بن شرقي على الانتقال لصفوف الأهلي في الشتاء الجاري، حيث تم توقيع العقود بين الطرفين.

واستقرت إدارة النادي الأهلي على منح أشرف بن شرقي راتبًا قدره 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد، على أن يتقاضى مبلغًا من هذا الراتب بالجنيه المصري.

وطالبت إدارة الأهلي اللاعب المغربي بالتوصل لاتفاق مع ناديه الريان، لفسخ تعاقده بالتراضي، حتى ينضم للفريق مجانًا، خصوصًا مع تبقي نصف موسم في عقده الحالي.

وكانت إدارة نادي الريان قد استقرت على استبعاد أشرف بن شرقي من قائمة الفريق المحلية، مع قيده في القائمة الأسيوية، حيث يخوض مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

يُذكر أن أشرف بن شرقي، البالغ من العمر 30 عامًا كان قد سبق له اللعب لنادي الزمالك، حيث خاض مع الأبيض 109 مباراة، أحرز خلالهم 41 هدفًا، وصنع 28 آخرين، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الجزيرة ومنه إلى الريان.