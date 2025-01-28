وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا وغزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأوضاع في سوريا وقطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وذكرت المصادر أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية والتطورات في غزة والوضع في سوريا وقضايا إقليمية أخرى، حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل اسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وجاء الاتفاق بعد 15شهرا من الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر2023.

وخلفت الهجمات الإسرائيلية نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.