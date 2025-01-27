وزيرا خارجية الصين والهند يحثان على تعزيز العلاقات بين الدولتين

حث وزيرا خارجية الصين والهند، دولتيهما على تقديم المزيد من الدعم المتبادل، ولكنهما تجنبا الإشارة علنا إلى النزاع الحدودي في منطقة الهيمالايا خلال لقائهما اليوم الاثنين في بكين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي قال لنظيره الهندي فيكرام ميسري، إنه يتعين على الجانبين اغتنام الفرصة والالتقاء في منتصف الطريق واستكشاف المزيد من الإجراءات الموضوعية والسعي لفهم ودعم وتحقيق بعضنا البعض بدلا من الشك والنفور واستهلاك بعضنا البعض.

ونقلت "شينخوا" عن ميسري، القول إن العملاقين النوويين تمكنا بصورة ملائمة من إدارة وحل الخلافات، وشجعا على استئناف التعاون العملي في عدة مجالات.

ويشار إلى أن العلاقات مستقرة بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ لقائهما على هامش قمة متعددة الجنسيات في روسيا.