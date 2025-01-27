حماس تؤكد اغتيال قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم وتتوعد بتصعيد المقاومة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «عملية الاغتيال الإسرائيلية الجديدة، والتي استهدفت مركبة في مخيم نور شمس في طولكرم اليوم الإثنين، هي تأكيد على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال، ومحاولة بائسة لتصفية المقاومة الباسلة التي ما زالت توجع الاحتلال بعملياتها النوعية».

ونعت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، قائد كتائب القسام في طولكرم إيهاب أبو عطيوي، وأحد عناصرها رامز ضميري، مؤكدة أن «دماءهم الزكية لن تذهب سدى، بل ستكون دافعاً لتصاعد المقاومة، واستمرار عملياتها البطولية».

وأشارت إلى أن «عملية الاغتيال، والتي تأتي بالتزامن مع تكثيف الاحتلال عملياته في محافظات الضفة، ومواصلته لليوم الثامن عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها وريفها، تؤكد أن هذه الحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال بحق أرض وشعب فلسطين، لن تجلب للاحتلال الأمن والاستقرار، بل ستشعل الأرض نيراناً تحت أقدام جنوده ومستوطنيه».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيدين و3 مصابين بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي، نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا»، بأن طائرة مسيرة قصفت المركبة أثناء مرورها عبر شارع نابلس عند مدخل المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد وإصابة من بداخلها.

وعلى الفور، هرعت مركبات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان.