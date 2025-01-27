مازن الغرباوي يوقع مسرحيتيه «المدمر» و«جسم وأسنان وشعر مستعار» بحضور محي إسماعيل

في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، احتفى الكاتب والمخرج مازن الغرباوي بتوقيع مسرحيتيه "المدمر" و"جسم وأسنان وشعر مستعار"، بحضور مستشار وزير الثقافة أمير تادرس والفنان محي إسماعيل.

وصرح مازن الغرباوي عن مسرحية "المدمر" قائلاً: "تتناول المسرحية الواقع المعاصر بكل تعقيداته، حيث يظهر البطل 'نادر' أو 'مدثر' كنموذج لشخصيات العصر الحديث التي تتخذ الدمار عقيدة لها. المكان هنا يمثل كل الأماكن، والزمان يعكس كل الأزمنة، وبين سطور العمل يتأمل القارئ أسباب الدمار في كل الأوطان ودوافعه نحو القتل وإفساد كل ما هو جميل".

وأضاف الغرباوي أن مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" تقدم "تجربة مسرحية فريدة تغوص في عمق التجربة الإنسانية"، يركز العمل على أربع نساء من ثقافات مختلفة، تحمل كل واحدة منهن قصتها الخاصة، ونضالاتها، وانتصاراتها.

وكتب الدكتور سامح مهران، الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مقدمة خاصة لمسرحية "المدمر"، مؤكدًا القيمة الفنية والفكرية للعمل، معربًا عن أمله في أن ترى المسرحية النور على خشبات المسارح المصرية والدولية قريبًا.

من جانبه، أعرب الفنان محي إسماعيل عن سعادته بحفل التوقيع وأثنى على الكاتب والمخرج مازن الغرباوي، مشيدًا بكتاباته المميزة التي تغوص في أعماق النفس البشرية وتحاكيها، وتطرح قضايا مؤثرة تتماس مع الواقع المعاش.

الجدير بالذكر أن الفنان مازن الغرباوي سبق له الكتابة للمسرح، حيث كتب مسرحية "الزيارة"، كما قام بإعداد وصياغة مسرحية مقتبسة من القصة القصيرة "كلخاس" لأنطون تشيكوف، والتي قدمها تحت عنوان "مشهور مش مشهور".