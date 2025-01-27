السجن 3 أعوام لمتهمة باستغلال ابنتيها وبث فيديوهات مخلة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم الاثنين، سيدة تدعى "هـ.م.ع"، ربة منزل، وتعمل تيك توكر باسم "وحش الكون" بالسجن لمدة 3 أعوام، وتغريمها 100 ألف جنيها؛ لاتهامها بالاتجار بالبشر، إثر قيامها باستغلال ابنتيها القصر "ف.ا.م"، و"ب.ا.م" وهنُ أقل من 18 عامًا، لبث مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح.

كانت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية أمرت بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، وإيداع ابنتيها الطفلتين بإحدى دور الرعاية، وذلك بعدما تلقت تحريات المباحث، ووجهت للمقبوض عليها تهم الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق، وأمرت بالتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بها وابنتيها، وتفريغ محتوياتها بمعرفة الفنيين المختصين، والتحفظ على الأموال المضبوطة بحوزتهن.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 31125 لسنة 2024 جنايات أول المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بقيام المتهمة بإنشاء وإدارة حساب عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" وقيامها باستغلال ابنتيها في عرض محتوى غير إخلاقي بخاصية العرض المباشر، لتحقيق الربح المالي عن طريق نسبة المشاهدات.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمة أنشأت قناة باسم "وحش الكون"، واستغلت ابنتيها في تصوير مقاطع فيديو بملابس منزلية لا تصلح للعرض العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك، وإنستغرام، ويوتيوب"، بهدف جذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وابنتيها، وبحوزتهن مبالغ مالية عبارة عن "عملات أجنبية ومحلية، و3 قطع ملابس داخليه نسائية، و3 باروكة صناعي، وأدوات تصوير، ومبلغ ماليو3 هواتف محمولة" وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن، عبارة عن الحساب المستخدم في الواقعة، وبه رصيد حساب بمبلغ 151 ألفا و577 جنيها، و1000 دولار، فتم التحفظ على المضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلت للمحكمة والتي أصدرت بحقها حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب شاهين، وعمر علم الدين، وسكرتير الدائرة القضائية، مينا مجدي.