أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على شروط ولي عهد السعودية للتطبيع

تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، عن موقفه من حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن استعداد المملكة لإبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع بلاده، في مقابل قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وأضاف في مقابلة مع شبكة «CNN» على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في جنيف: «الرؤية الكبرى هو أن يعيش أبناء إبراهيم؛ المسلمون واليهود معا في سلام، في المنطقة التي خلقوا عليها، إنه شيء يجب أن نسعى إليه بعد الألم الهائل والمآسي الهائلة».

واعتبر أن «الركن الأساسي للخطوة التالية والوصول إلى هذا الحلم هو التطبيع»، مضيفًا: «لكن دعونا نكون صادقين، إنه حوار حقيقي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وأعتقد أنه يجب المضي في الأمر (التطبيع) قدمًا، لقد دعمته ومازلت أؤيده»، وفقًا لتعبيره.

وبسؤاله عن كيفية التعامل مع 7 ملايين فلسطيني يعيشون بالأراضي المحتلة وغزة والضفة الغربية، قال: «يجب أن نسعى إلى السلام وهم يستحقون السلام مثلنا تمامًا، لكن هذا يتطلب منهم التمييز وفهم أن الإرهاب غير وارد تحت أي ظرف».

وواصل: «أعتقد أنه بعد الألم الهائل لن يكون هناك المزيد من الإرهاب، وسنعيش لحظة ننعم فيها بسلام حقيقي مع جيراننا الفلسطينيين، أنا أحلم بهذا اليوم، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت»، بحسب مزاعمه.

وادعى أنه دعم فكرة «حل الدولتين» في الماضي مرات عديدة، لكنه تلقى ما وصفه بـ«نداء تنبيه» بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.