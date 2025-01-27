هطول الأمطار في كاليفورنيا يثير مخاوف تدفقات الطين والرماد السام

توالى هطول المزيد من الأمطار اليوم الاثنين، على أجزاء من جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن تسببت الأمطار في حدوث تدفقات طينية مطلع الأسبوع ، مما ساعد رجال الإطفاء على أداء مهمتهم ولكنه زاد من خطر انتشار الرماد السام في المناطق التي تضررت من حرائق الغابات في منطقة لوس أنجليس.

وقال جو سيرارد ، وهو عالم أرصاد جوية بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة أوكسنارد بولاية كاليفورنيا ، إن عملية مراقبة الفيضانات استمرت في مناطق الحرائق الأخيرة التي اندلعت حول حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجليس وضاحية ألتادينا وبحيرة كاستايك.

وأضاف سيرارد،: "كل هذه الحرائق الجديدة معرضة جدا للانتشار السريع" ، وحذر من هطول كميات صغيرة من الأمطار في غضون بضع دقائق.".

وقال إن هذا يعني أن أمامنا خطرا بالغا من حدوث تدفقات للطين والحطام بمجرد أن نتجاوز هذه العتبات."

وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن مطار لوس أنجليس الدولي أبلغ عن هطول أمطار أقل بقليل من بوصة واحدة (5ر2 سنتيمتر) في غضون 24 ساعة انتهت في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين.

وأبلغت المناطق المحيطة بهطول كميات أقل.

وتم إغلاق جزء من طريق باسيفيك كوست هاي واي السريع في مقاطعة لوس أنجليس اعتبارا من بعد ظهر أمس الأحد، بسبب تدفقات الطين في توبانجا كانيون، وذلك حسبما أفادت وزارة النقل في كاليفورنيا.

وشهدت مناطق في الجبال في مقاطعتي سان برناردينو وريفرسايد، تساقط كميات كبيرة من الثلوج .

يشار إلى أن إحدى الفوائد التي قد تسببها الأمطار ، هي مساعدة رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات المتعددة بعد أسابيع من الطقس العاصف والجاف.