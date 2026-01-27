فيدان: تركيا وفرنسا لديهما ملفات تعاون تشمل قضايا إقليمية ودولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن بلاده وفرنسا لديهما ملفات تعاون عديدة تشمل قضايا إقليمية ودولية مهمة مثل سوريا وغزة والتطورات في إيران وأمن البحر المتوسط والحرب الروسية–الأوكرانية.

وأوضح فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، أن هذه القضايا تمس الأمن العالمي بشكل مباشر.

وأضاف أنه بحث مع نظيره الفرنسي سبل مواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي بلا توقف، مؤكدا أهمية هذا الملف.

وأضاف أنه ناقش مع نظيره بارو آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين روسيا وأوكرانيا بهدف إنهاء الصراع بينهما.

وتابع: "بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي الأمن الأوروبي، فقد أكدنا على وجود العديد من الجوانب التي يُمكننا القيام بها، وعلى ضرورة عقد لقاءات أكثر انتظاماً لمناقشة بعض القضايا".

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، قال فيدان إن زعيمي البلدين قدّما توجيهات سياسية لتعزيز العلاقات التركية الفرنسية.

وأكد أنهما يبذلان قصارى جهدهما لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

وبخصوص العلاقات التركية الأوروبية، صرّح فيدان بأنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الفرنسي حول تجاوز الأزمات القائمة وأبرزها تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتنفيذ اتفاقية تحرير التأشيرات.