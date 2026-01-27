صدر حديثًا عن دار الشروق، المجموعة القصصية «عندما تحولت إيمان خيري إلى طائر» للكاتب الدكتور حاتم حافظ.

وفي تقديم دار النشر للرواية نقرأ: حين استيقظت «إيمان» ذات صباح لتجد نفسها طائرًا، لم يكن ذلك هروبًا من العالم، بل طريقة أخرى للبقاء فيه.

يخلق حاتم حافظ عالمًا يتسع للغياب دون أن يفقد الدفء؛ عالمًا تستمر فيه الحبيبة في مشاركة شاي الصباح، واختيار الملابس، وزيارة الأحلام، ناشرةً بهجة خفيفة كرفرفة الفراشات.

لا يرثي هذا الكتاب الفقد، بل يعيد التفكير فيه؛ فالرحيل هنا ليس نهاية، بل شكل مختلف للحضور، ووجود متحوّل لا ينقطع. عبر قصص قصيرة، ويوميات حلمية، ونصوص تأملية تشبه قصيدة حب طويلة، يتحول العمل إلى منمنمة سردسة مليئة بالمشاعر، تلتقط لحظات الحياة العابرة وتمنحها معنىً أبقى.

المجموعة القصصية «عندما تحولت إيمان خيري إلى طائر» كتاب يواسي القلوب المرهقة، ويهمس بأن من نحبهم لا يغادرون تمامًا… إنهم فقط يحلقون حولنا، أقرب مما نظن.

حاتم حافظ كاتب ومخرج وأكاديمي ومترجم مصري، ولد في 7 فبراير 1974، حاز على درجة الليسانس في اﻵداب والتربية في 1995، والبكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 2000، والماجيستير في الدراما في 2005 والدكتوراه في فلسفة الفنون في عام 2015، كما حاز على دبلومة في الفنون في عام 2002، وعمل بالتدريس في قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، في مجال الصحافة شغل منصب رئيس تحرير مجلة (فنون) التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما عمل سكرتير تحرير مجلة (الفن المعاصر) ومدير تحرير مجلة (المسرح)،ومحررًا في صحف الأهرام والأهرام الدولي، ومشرفًا على صفحة الرأي بجريدة البديل، وفي الديسك المركزي بالأهرام المسائي، ومديرا لمشروع تفريغ برامج قناة الجزيرة، أما في مجال المسرح فقد عمل كدراماتورجي ومخرج منفذ في فرقة The Rebellion Theater في الفترة بين عامي 1997-2000.

صدرت له كتب: (اللغة المسرحية في مسرح أنطون تشيخوف، أمريكا.. حفريات التأسيس، إسلام أم إسلامات) ورواية (لأن الأشياء تحدث) والمجموعات القصصية (بسكويت وعسل أسود، موسيقى لليلة قصيرة) ومسرحيات (الخوف، حكاية ضحى).

كما ترجم مسرحية (سبعة أطفال يهود) للكاتبة البريطانية كاريل تشرشل باﻹضافة إلى عشر مسرحيات قصيرة للكاتب الأيرلندي صمويل بيكيت، وفي مجال الكتابة الدرامية شارك في كتابة مسلسلات (يا عدوي، سيدنا السيد، استيفا) كما قام بكتابة مسلسل (الشارع اللي ورانا).