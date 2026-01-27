أحمد مجاهد ينفي سحب سفر العذارى ويوضح حقيقة الجدل حول الرواية

في إطار الجدل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير رواية «سفر العذارى» داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، نشر الدكتور أحمد مجاهد، المدير المعرض التنفيذي لمعرضالقاهرة للكتاب، توضيحًا عبر صفحته الشخصية، ردًا على ما أثير حول سحب الرواية ومنع حفل توقيعها.

وقال مجاهد، مرفقًا صورًا للرواية داخل المعرض: «على مسئوليتي الشخصية، هذه صورة رواية د. يوسف زيدان بمعرض الكتاب اليوم، ولو حد من الهيئة قال للناشر شيلها يتفضل يقول».

وأضاف أن حفل توقيع الرواية «ليس ببرنامج المعرض الرسمي أساسًا، والبرنامج موجود لديكم على كل المواقع»، مؤكدًا: «ولا نعرف أي معلومات بشأن هذا الموضوع».

ويأتي ذلك بعد إعلان سابق للكاتب والمفكر يوسف زيدان عن رفع روايته «سفر العذارى» من المعرض، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «شيء عجيب.. اتصل بي الآن ناشر رواية "سفر العذارى" من معرض القاهرة للكتاب، ليخبرني بأن تعليمات جاءته من "جهات أمنية" بسحب الرواية من المعرض، ثم أخبرته إدارة بعد ساعة بأن حفل توقيع الرواية بالمعرض، بعد غد "الخميس" تم إلغاؤه.. ما السبب؟ لا أحد غيرهم يعلم!».