وزيرة الدفاع الألمانية: قمة ترامب - كيم «خطوة للأمام»

اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين القمة الثنائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "خطوة للأمام".

وقالت فون دير لاين في تصريحات لمحطة "فيلت فيرنزيهن" التليفزيونية اليوم الأربعاء إنه يتعين انتظار نتائج ملموسة للقمة، وأضافت: "يتعين بعد ذلك أن يكون هناك خطة للتحكم في تطبيق ما تم الاتفاق عليه تدريجيا خلال الأشهر أو السنوات المقبلة. لا يزال هناك علامة تساؤل كبيرة حول ذلك... يتعين أن نتابع ما ستؤول إليه هذه القمة".

وعقب مرور ثمانية أشهر على قمتهما الأولى، بدأت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الأربعاء بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وتدور القمة حول تفكيك الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية ووضع هيكل أمني جديد وتخفيف العقوبات الصارمة المفروضة على بيونج يانج.