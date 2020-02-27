 رئيس منطقة لومباردي الإيطالية يفرض على نفسه حجرا صحيا ذاتيا بسبب كورونا - بوابة الشروق
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رئيس منطقة لومباردي الإيطالية يفرض على نفسه حجرا صحيا ذاتيا بسبب كورونا


نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 2:44 ص | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 2:44 ص

(د ب أ)

ذكر أتيليو فونتانا، رئيس منطقة لومباردي بشمالي إيطاليا، أنه سيضع نفسه قيد الحجر الصحي، وذلك بعد أن تم تأكيد إصابة واحدة من موظفيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال فونتانا عن المرأة المصابة: "لقد كنت أعمل معها بشكل مستمر"، مضيفا أن جميع أفراد فريق موظفيه والأشخاص الذين يتعاملون مع تفشي الفيروس قد خضعوا لفحوصات تتعلق باكتشاف الإصابة بالفيروس، وأن النتائج سلبية حتى الآن.

وأوضح فونتانا أنه وفقا لإرشادات السلطات الصحية الإيطالية، سيحاول العيش في "نوع من العزلة الذاتية" لمدة أسبوعين، وسيرتدي قناعا وقائيا عند التفاعل مع الأشخاص.


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